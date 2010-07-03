Уникальная смотровая площадка открылась в Лужниках

В Лужниках открылась уникальная смотровая площадка, с которой можно увидеть столицу с высоты птичьего полета. Чтобы попасть туда, придется облачиться в альпинистское снаряжение, сообщает телеканал Москва 24.

Высота этой смотровой площадки составляет 57 метров. Но подняться сюда смогут только те, кому исполнилось 16 лет. Билет обойдется в 1100 рублей.