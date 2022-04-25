Кулинарные и творческие мастер‑классы пройдут на фестивале "Пасхальный дар" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Кулинарные и творческие мастер‑классы состоятся в рамках фестиваля "Пасхальный дар" в Москве, сообщает РИАМО со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Научиться готовить пасхальное печенье "Зайчики", царскую пасху со сметаной и ягодами, воздушный заварной кулич и пасхальные пряники с цукатами, орехом пекан и изюмомом можно будет на площадках "Пасхального дара" на Вешняковской, Святоозерской и Матвеевской улицах, на площади Славы и бульваре Дмитрия Донского.
Также в рамках фестиваля гостей научат готовить арахисовую пасху с ягодами и цукатами, ягодный кулич или пасхальные весенние кексы с орешками и ягодами. Кулинарные мероприятия состоятся на улице Перерва и на Ореховом бульваре, а также в "Кулинарной студии" на улице Теплый Стан и в "Пасхальных кухнях" на Городецкой и в сквере у Гольяновского пруда.
На Тверской площади москвичи и гости столицы смогут сделать сувенир-магнитик, украсить уютное гнездышко для птички или создать экогнездышко из натурального мха и ягод. Кроме того, на этой площадке фестиваля гостям предоставят возможность создать из кружев и картона пасхальный сувенир.
На бульваре Дмитрия Донского горожан ждет знакомство с традициями оформления пасхальных витрин в России и других странах. Гостей научат декорировать модель пасхальной витрины кондитерской, булочной, антикварного магазина и магазина игрушек.
Фестиваль "Пасхальный дар" открылся в столице 23 апреля, он продлится до 28 апреля. Всего в городе доступны 23 фестивальных площадки. Еще 18 расположены в парках столицы. На всех площадках фестиваля функционируют скейтпарки. Желающие могут принять участие в соревнованиях и мастер-классах, которые пройдут в дни работы "Пасхального дара".
Также сообщалось, что к фестивалю в столице испекут более 15 тысяч куличей. Гостям предложат 12 различных наименований. Цены на праздничную выпечку будут начинаться от 250 рублей. На площадках фестиваля можно будет найти куличи из Даниловского и Звенигородского монастырей, медово-имбирные, шоколадные, творожные куличи и даже безглютеновые. Всего будет приготовлено свыше 5 тысяч килограммов выпечки.
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