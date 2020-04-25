Мосгорстат назвал среднюю зарплату в столице на начало 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средняя зарплата в Москве на январь 2020 года составила 88,9 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата.

Судя по проведенному анализу, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в столице достигает 88 844 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечен рост – тогда средняя зарплата равнялась 79,7 тысячи рублей. Динамика составляет плюс 12,1 процента.

В Мосгорстате также подсчитали, какие специальности в столице являются наиболее высокооплачиваемыми. На начало 2020 года таковыми были признаны работники финансово-страховой отрасли.

Ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в правительстве РФ одобрили выдачу кредитов под 0% для выплаты зарплат сотрудникам закрывшихся предприятий и компаний. По словам руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной, динамика оформления таких выплат улучшится.