Пик половодья завершился в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Московском регионе завершился пик половодья в связи с тем, что снег таял плавно. Также не было резких подъемов уровней воды на реках и водохранилищах, сообщили в пресс-службе АО "Мосводоканал".
"Максимальный подъем на реках, впадающих в верховья водохранилищ, прошел со 2 по 5 апреля и составил 0,6-1 метр над меженными отметками. В реке Москва в верхнем и среднем течении пик уровней наблюдался 1 и 2 апреля и составил 0,3-0,8 метра над меженью. В центре города в районе Крымского моста уровни воды практически не менялись", – говорится в сообщении.
Как отмечается, второй пик был более низким. Он наблюдался на спаде половодья 10 апреля в результате потепления до плюс 18 градусов и схода оставшегося снега из леса, а также дождей.
В Мосводоканале подчеркнули, что своевременные меры по прохождению половодья позволили обеспечить нормативное качество питьевой воды.
Ранее сообщалось, что специалисты постоянно следили за состоянием плотин и водосбросных сооружений в ТиНАО.
В марте в Москве прошли учения по борьбе с последствиями половодья. Спасатели подняли в воздух спецтехнику и отправились в самые опасные места.
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