В Москве открыли мемориальную доску в честь актера Яковлева

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

На жилом доме в Плотниковом переулке установили мемориальную доску в честь актера Юрия Яковлева. В этом доме народный артист СССР прожил последние 33 года, сообщает "Вечерняя Москва".

Церемонию открытия приурочили ко дню рождения актера – в этом году ему бы исполнился 91 год.

Доска из патинированной бронзы выполнена скульпторами Дарьей Успенской и Виталием Шановым. На ней Юрий Васильевич изображен в театральной ложе на фоне портьер. Актер одет в костюм-тройку и бабочку, его руки сложены на ограждении ложи, а взгляд устремлен на сцену.

На табличку нанесена надпись "Народный артист СССР, актер театра и кино, общественный деятель Юрий Васильевич Яковлев жил в этом доме с 1980 по 2013 год".

Юрий Яковлев известен по ролям в фильмах "Идиот", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ирония судьбы, или С легким паром" и других. Всего на счету артиста более 100 ролей.

