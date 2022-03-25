Два новых жилых квартала появятся в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники появятся два новых жилых квартала в рамках масштабного жилого комплекса Sydney City, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель комитета Анастасия Пятова пояснила, что застройщик получил разрешения на строительство кварталов, которые расположатся на первой береговой линии Москвы-реки вдоль Шелепихинской набережной.

По словам председателя комитета государственного строительного надзора Игоря Войстратенко, разрешения выданы на срок до 24 марта 2027 года.

"После получения от застройщика ООО "СЗ "Лидер строительной отрасли" извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок объектов", – подчеркнул он.

Кварталы будут строить по адресу улица Шеногина, земельный участок 2/2, земельный участок 2/23, земельный участок 2/24. Каждый из них состоит из двух корпусов переменной этажности от 1 до 12 этажей. У всех квартир будут панорамные окна, а на последних этажах в квартирах предусмотрены террасы, которые можно использовать для отдыха.

Во входных группах оборудуют ресепшен, места для встреч, колясочные, детские игровые и другие помещения.

Ранее сообщалось, что "Большой Сити" появится в столице в ближайшие 6–7 лет. Речь идет не только о самом деловом центре, но и о прилегающих промышленных и жилых территориях.

Готовый бизнес-центр займет площадь в 249 тысяч квадратных метров. Строители возведут две башни на общем 7-этажном стилобате – Time Tower (61 этаж) и Space Tower (34 этажа). Под офисы в готовом бизнес-центре выделят 141 тысячу квадратных метров. Еще по 10 тысяч квадратных метров отведут под ретейл и коворкинги.

