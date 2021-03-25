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Москва 24

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Город

13:11

Синоптик рассказал о превышении в 1,5 раза нормы снега в Москве

город эксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице оказалась превышена норма снега. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По его словам, в среду, 24 марта, высота снежного покрова на станции ВДНХ составляла 35 сантиметров.

"У нас еще есть снег, высота которого на 24-е число была 35 сантиметров на станции ВДНХ, а норма – 22. То есть у нас почти в 1,5 раза снега больше нормы", – пояснил специалист.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве начнется сезон цветения. Он отметил, что снег тает медленно и, если так пойдет дальше, он исчезнет только к середине апреля, тогда же и начнется цветение.

В свою очередь, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова согласилась, что самый опасный период для аллергиков начнется в середине апреля. Именно в это время зацветет береза.

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