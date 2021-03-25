"Персональный помощник" для москвичей с онкозаболеваниями заработал во всех округах города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект "Персональный помощник" для людей с онкологическими заболеваниями начал работать во всех округах столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, проект был запущен в августе 2020 года в Южном административном округе.

"Они (специалисты. – Прим. ред.) помогают записаться на прием или получить направление, напоминают о предстоящих исследованиях и визитах к врачу, отслеживают сроки выполнения необходимых процедур и этапов лечения, интересуются самочувствием пациентов. Мы рады сообщить, что теперь проект заработал во всех округах Москвы и сейчас 55 специалистов сопровождают уже 6 тысяч горожан, которые столкнулись с онкологией", – цитирует Ракову портал мэра и правительства столицы.

В рамках проекта за каждым пациентом закрепят специалиста центра госуслуг "Мои документы", который будет сопровождать его и помогать с записью на прием к врачу, а также сообщать о дате визита и держать под контролем правильное ведение медкарты.

О возможности сопровождения персональным помощником москвичу с онкологическим заболеванием сообщат при первичном направлении к специалисту в поликлинике. Если горожанин согласится на получение услуги, то ему выдадут карточку с именем и контактами помощника, с кем можно общаться напрямую. Он сопроводит заболевшего на всех этапах согласно индивидуальному плану его лечения.

Ранее сообщалось, что больничные листы, оформленные в поликлиниках, стали доступны на портале mos.ru, а также в мобильной версии медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Как рассказала Анастасия Ракова, процесс оформления листков нетрудоспособности стал еще удобнее и прозрачнее.