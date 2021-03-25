"Персональный помощник" для москвичей с онкозаболеваниями заработал во всех округах города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Проект "Персональный помощник" для людей с онкологическими заболеваниями начал работать во всех округах столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, проект был запущен в августе 2020 года в Южном административном округе.
"Они (специалисты. – Прим. ред.) помогают записаться на прием или получить направление, напоминают о предстоящих исследованиях и визитах к врачу, отслеживают сроки выполнения необходимых процедур и этапов лечения, интересуются самочувствием пациентов. Мы рады сообщить, что теперь проект заработал во всех округах Москвы и сейчас 55 специалистов сопровождают уже 6 тысяч горожан, которые столкнулись с онкологией", – цитирует Ракову портал мэра и правительства столицы.
В рамках проекта за каждым пациентом закрепят специалиста центра госуслуг "Мои документы", который будет сопровождать его и помогать с записью на прием к врачу, а также сообщать о дате визита и держать под контролем правильное ведение медкарты.
О возможности сопровождения персональным помощником москвичу с онкологическим заболеванием сообщат при первичном направлении к специалисту в поликлинике. Если горожанин согласится на получение услуги, то ему выдадут карточку с именем и контактами помощника, с кем можно общаться напрямую. Он сопроводит заболевшего на всех этапах согласно индивидуальному плану его лечения.
Ранее сообщалось, что больничные листы, оформленные в поликлиниках, стали доступны на портале mos.ru, а также в мобильной версии медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Как рассказала Анастасия Ракова, процесс оформления листков нетрудоспособности стал еще удобнее и прозрачнее.
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