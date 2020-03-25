Заявки на участие в конкурсе "Новатор Москвы" продолжат принимать онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заявки на участие в конкурсе на присуждение премии мэра Москвы "Новатор Москвы" теперь принимают онлайн. Отправить заявку можно до 31 марта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Премия учреждена для поддержки разработчиков и изобретателей, стартаперов и представителей инновационного бизнеса.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что победители получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

"Размер поощрительных призов составит от 100 до 200 тысяч рублей. Участие в конкурсе на присуждение премии "Новатор Москвы" поможет авторам проектов, находящимся на начальной стадии развития, привлечь внимание потенциальных клиентов и инвесторов", – приводятся в материале слова Фурсина.

Конкурс состоит из трех номинаций. В номинации "Проект будущего" могут быть представлены проекты, имеющие охранный документ, удостоверяющий исключительное право или авторство участников конкурса. В номинации "Меняющие реальность" оцениваются стартапы, у которых есть модель организации бизнеса и коммерциализации, содержащая анализ рынка и оценку рыночной привлекательности. В номинации "Лидеры инноваций" могут поучаствовать коллективы инновационных компаний с проектами, при реализации которых была неоднократно получена выручка.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина ранее рассказала о мерах поддержки частных компаний, которые реализуют масштабные инновационные проекты в столице.

Речь идет об участниках Московского инновационного кластера – площадки для внедрения инноваций и развития кооперации между различными компаниями. Сергунина отметила, что подать заявку можно до 10 апреля. По ее словам, городское правительство готово компенсировать расходы на строительство и реконструкцию зданий, приобретение оборудования, внедрение программного обеспечения, создание продуктов интеллектуальной деятельности или приобретение прав на них.