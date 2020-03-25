Анализ на COVID-19 умершего в больнице Москвы оказался отрицательным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Причиной смерти пациента в больнице имени Мухина в Москве стала недостаточность внутренних органов.

Как сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, мужчина был госпитализирован с диагнозом "пневмония". Ему была оказана необходимая помощь.

Причиной смерти стала недостаточность внутренних органов на фоне нескольких заболеваний. Анализ на COVID-19 оказался отрицательным.

В Депздраве отметили, что сейчас в Москве 100 процентов проб пациентов с пневмонией проходят обследование на коронавирус.

По сообщениям о том, что условия в больнице не соответствуют необходимым нормам, проводится проверка, передает "Вечерняя Москва".

Как готовят корпуса для пациентов с подозрением на коронавирус

Ранее власти утвердили алгоритм лечения пациентов, у которых подтвержден положительный результат теста на коронавирус, в домашних условиях.

Согласно документу, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него фиксируется свободное дыхание.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

Пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.