Более 130 тыс москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянке

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Число проголосовавших за установку памятника на Лубянской площади увеличилось до 130 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные портала "Активный гражданин".

По данным на 17:10 по московскому времени, проголосовали 131 672 москвича. Большинство горожан отдают предпочтение монументу Александру Невскому, а не Феликсу Дзержинскому – 66 989 голосов против 64 683.

Опрос стартовал 25 февраля в 10:00. Он проходит на портале "Активный гражданин" и на сайте Москва 24.

Жителям столицы напомнили биографии Дзержинского и Невского. Феликс Дзержинский, живший с 1877 по 1926 год, был революционером, основателем и главой ВЧК, председателем Высшего народного хозяйства СССР, Народным комиссаром путей сообщения СССР. Он вел борьбу с беспризорностью, которая возникла после Гражданской войны.

Александр Невский, живший с 1221 по 1263 год, был великим полководцем, князем новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Кроме того, в XVI веке Русская православная церковь канонизировала Невского.

