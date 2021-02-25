Скопления воды у станции "Таганская" и на улице Земляной Вал ликвидированы

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Скопления воды у станции метро "Таганская" и на улице Земляной Вал ликвидированы. Об этом заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что вода образовалась в центре столицы из-за утечки из колодца на водопроводной сети.

"Утечка устранена. Отключение абонентов не производилось", – говорится в сообщении.

Ранее МОЭК устранял утечку горячей воды на Большой Академической улице. Выяснилось, что активное парение было вызвано большим перепадом температур воздуха и воды.