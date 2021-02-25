Более 100 тысяч москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 100 тысяч москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянской площади. Об этом свидетельствуют данные портала "Активный гражданин".

Большинство горожан отдали свой голос за монумент Александру Невскому. По данным на 15:15, в опросе приняли участие 100 158 человек.

Голосование стартовало в 10:00 25 февраля. Опрос проводит Общественная палата столицы на нескольких площадках, в том числе на сайте Москва 24 и на портале "Активный гражданин".

Москвичи могут решить, кому именно установить памятник: отдать голос можно за князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского.

Жителям столицы напомнили биографии Дзержинского и Невского. Феликс Дзержинский, живший с 1877 по 1926 год, был революционером, основателем и главой ВЧК, председателем Высшего народного хозяйства СССР, Народным комиссаром путей сообщения СССР. Он вел борьбу с беспризорностью, которая возникла после Гражданской войны.

Александр Невский, живший с 1221 по 1263 год, был великим полководцем, князем новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Кроме того, в XVI веке Русская православная церковь канонизировала Невского.

