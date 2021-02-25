Дом по программе реновации в Перове введут в эксплуатацию до конца 2022 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Жилой дом для расселения по программе реновации на востоке Москвы введут в эксплуатацию до конца следующего года, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Двухсекционный дом с подземным паркингом рассчитан на 158 квартир, из которых 43 – однокомнатные, 86 – двухкомнатные и 29 – трехкомнатные. В каждой из них будет улучшенная отделка.
Две квартиры оборудуют специально для маломобильных жильцов. Там установят специальную сантехнику и увеличат ширину коридоров.
Вход в здание вестибюля на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли для того, чтобы родители с колясками и маломобильные жильцы могли без посторонней помощи попасть внутрь подъезда. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в дом предотвратит скольжение в любое время года.
Территорию рядом с новостройкой облагородят и озеленят. Специалисты высадят деревья и кустарники, обустроят детскую и спортивную площадки.
Ранее сообщалось, что новый дом по программе реновации построят в Нижегородском районе. Он будет рассчитан на 331 квартиру, каждая из которых будет сдаваться с чистовой отделкой, что позволит сразу в них въехать.
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