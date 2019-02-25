Экс-заммэра Москвы возглавил новый факультет в РАНХиГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Советник мэра Москвы по соцвопросам Леонид Печатников стал деканом созданного на базе Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС факультета управления в медицине и здравоохранении, сообщает пресс-служба академии.

По словам Печатникова, за восемь лет работы в столичном правительстве, "стало понятно, что главным врачам, руководителям больниц и поликлиник необходимо реальное управленческое образование".

Он отметил, что медицинским руководителям необходимо разбираться в принципах финансирования здравоохранения и основах существующего законодательства, а также знать, что такое медико-технологическое задание при строительстве или капремонте учреждения.

Также новый факультет будет заниматься прикладными научными исследованиями и консалтинговыми проектами. В частности, на факультет возложена задача подготовки ГКБ имени Боткина к прохождению международной аккредитации Joint Commission International (JCI).

Это нужно для того, чтобы Боткинская больница повысила собственные стандарты качества оказания медпомощи и смогла заключать договоры с международными страховыми компаниями. Это позволит получать от них плату за лечение иностранных граждан.

Печатников возглавлял столичный департамент здравоохранения с декабря 2010 года по май 2012 года. Затем работал в должности заммэра по вопросам социального развития. В сентябре 2018 года не вошел в новый состав правительства столицы, но стал советником мэра по соцвопросам.