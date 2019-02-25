Посвященные реставратору Кульчинскому маршруты появились на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появились два маршрута, посвященные знаменитому реставратору Дмитрию Кульчинскому. Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Дмитрий Кульчинский – легендарная фигура московской реставрации. Мы тщательно подбирали материалы для составления прогулок с памятниками, которые он реставрировал. В итоге у нас получилось два маршрута: первый – Замоскворечье, второй – от Триумфальной арки до Кремля. В них вошло 17 объектов культурного наследия, на которые мы предлагаем посмотреть глазами архитектора-реставратора Дмитрия Кульчинского, а также узнать не только их историю, но и самые интересные детали реставрации", – цитирует его слова Агентство "Москва".

Ранее в феврале на портале "Узнай Москву" появился список научных достопримечательностей.

Интерактивный гид по столичным достопримечательностям "Узнай Москву" включает в себя описания более 1,6 тысячи зданий и сооружений, 598 памятников, 291 музея, 166 территорий и сведения о 207 исторических личностях. В мобильном приложении можно сделать селфи с Виктором Цоем, Юрием Гагариным, Иваном Грозным и Петром Великим.

Раздел "Музеи" на портале "Узнай Москву" посетили более восьми тысяч человек. В прошлом году приложение "Узнай Москву" адаптировали для горожан и туристов со слабым зрением. В обновленной версии появился голосовой помощник.