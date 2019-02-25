Детский сад на 140 мест планируют построить в Люблине

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В Люблине построят отдельно стоящее здание детского сада на 140 мест, сообщает Агентство "Москва".

Здание площадью 2,8 тысячи квадратных метров расположится на улице Цимлянская. По мнению ответственного секретаря Градостроительно-земельной комиссии Москвы Анастасии Пятовой, отдельное размещение сада – это идеальное решение, поскольку у ребят будет своя территория для прогулок и игр на свежем воздухе.

Детский сад возведут в рамках строительства ЖК "Влюблино" общей площадью 139,9 тысячи "квадратов". Помимо жилых домов, рамками проекта предусмотрено возведение бизнес-центра с гостиницей и объекта медицинского назначения.

Изначально детский сад должен был быть встроенно-пристроенным. Однако ГЗК, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки территории.

Ранее сообщалось, что детский сад на 250 мест построят в Даниловском районе на юге столицы. В здании разместят музыкальный и физкультурные залы, помещения для кружковых занятий и медицинский блок.

В спальнях появятся выкатные двух- и трехъярусные кровати и детские диваны. Раздевалки будут оборудованы шкафами, обеспечивающими просушку одежды и обуви.