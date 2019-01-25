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14:56

Метро в поселок Северный придет до конца 2022 года

город строительство

14:56

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что участок Люблинско-Дмитровской линии метро до поселка Северный построят до конца 2022 года, сообщает Агентство "Москва".

Протяженность участка от станции "Селигерская" до Северного составит порядка 6 километров. На нем расположатся три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Поселок Северный".

Таким образом, Люблинско-Дмитровская линия станет седьмой по счету, которая выйдет за пределы МКАД.

На сегодняшний день это Сокольническая, Арбатско-Покровская, Таганско-Краснопресненская, Калининско-Солнцевская, Серпуховско-Тимирязевская и Бутовская линии.

Ранее проект продления линии одобрила градостроительно-земельная комиссия.

Продление Люблинско-Дмитровской линии метро

город строительство

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