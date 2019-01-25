Бесплатный квест "Не буди ежа!" пройдет в Измайловском лесопарке

Бесплатный зимний квест "Не буди ежа!" организуют в Измайловском лесопарке 26 января, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Семейный квест пройдет в 12:00 на площадке "У тайного холма". Для участия не нужны вступительные взносы и предварительная регистрация, участвовать в квесте можно одному или командой.

В рамках командного квеста посетителям необходимо будет пройти испытания на смекалку и физическую подготовку, потребуются знания о природе и о ежах в частности. В конце каждого испытания в маршрутном листе ставят специальную метку. Тем, кто соберет все, достанется приз от Мосприроды.

В декабре в Мосприроде призвали москвичей не будить спящих ежей в парках и не уносить их домой: они могут кусаться, шипеть и быть агрессивными. Если ежа разбудили, то его надо отнести в центр реабилитации диких животных или позвонить по единому справочному телефону Москвы.

Эксперты посоветовали держать собак на поводке, чтобы те не потревожили ежиков, которые во время спячки вырывают себе неглубокие норки. Если разбудить и испугать ежика, он, скорее всего, не сможет сразу уснуть и рискует погибнуть, потому что не найдет себе еды зимой.