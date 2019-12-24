Карнавальные маски и спектакли ждут москвичей в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных парках с 26 по 29 декабря будут проходить бесплатные праздники для детей и их родителей. Концерты, мастер-классы и театрализованные шоу пройдут в восьми парках. Посетить все мероприятия можно бесплатно, на большинство из них не нужна регистрация, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В Гончаровском парке 26 декабря состоится премьера интерактивного космического спектакля "Инопланетное вторжение в Новый год". Шоу, рассчитанное на детей старше трех лет, начнется на танцплощадке в 17:00.

27 декабря в Таганском парке и детском парке имени Прямикова запланирована праздничная программа "Голубой огонек". Встретиться с Дедом Морозом можно будет с 15:00 до 17:00. В Центре творчества Таганского парка в 17:00 начнется праздничный концерт.

28 декабря Таганский парк организует интерактивную программу развлечений "Новогодний переполох", она пройдет на главной площади с 14:00 до 16:00. Гости примут участие в конкурсах, которые проведут Дед Мороз и Снегурочка.

В субботу в 12:00 москвичей и гостей города приглашают в гости к Деду Морозу и Снегурочке в досуговый центр парка "Ходынское поле". Для того чтобы принять участие в новогодней программе, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 (926) 781-70-86.

Спектакль по мотивам сказки "Щелкунчик и Мышиный король" пройдет в Измайловском парке в детском досуговом центре "Светлячок" в 16:00. Представление рассчитано на детей старше трех лет, вход свободный. После спектакля зрители встретятся с Дедом Морозом.

В последние выходные уходящего года на катке в саду имени Баумана состоится новогодний карнавал. 28 и 29 декабря с 13:00 до 16:00 гостей ждут на мастер-классах, где можно будет сделать праздничные маски.

Более подробное расписание мероприятий, которые пройдут в последние выходные этого года, можно посмотреть на mos.ru.

Кроме того, в столице до 12 января продлится фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток. Праздничные площадки также расположены в Новопушкинском сквере, у ЦУМа, на Новом Арбате, на Школьной улице и других площадках.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях.

