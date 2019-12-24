МАМТ запустил бесплатный музыкальный проект для школьников

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Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) запускает бесплатный интерактивный музыкальный проект для школьников "Игра в классику".

В течение пяти месяцев команда молодых музыкантов будет рассказывать школьникам о главных персоналиях музыкальной истории и фактах, связанных с их произведениями, а также сочинять музыку вместе с детьми.

"Главная задача – говорить о классике так, чтобы было интересно современному подростку", – рассказала ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

Всего в театре проведут пять лекций: "Барокко", "Классицизм", "Романтизм", "Современная музыка", "Музыка в кино". Первая встреча состоит 24 декабря. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте МАМТ.

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