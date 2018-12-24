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24 декабря, 21:51

Стоимость проезда в электричках МТППК изменится с 1 января

город транспорт

24 декабря, 21:51

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

С 1 января изменится стоимость проезда в пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). На стоимости разовых и абонементных билетов скажется индексация тарифов, сообщает пресс-служба перевозчика.

Разовый билет на 6000-й поезд в пределах участка Ленинградский вокзал – Ховрино будет стоить 36 рублей, по одной пригородной зоне на территории Московской области – 23 рубля.

При поездках по маршрутам Москва – Московская область и Москва – Крюково (Зеленоград) стоимость проезда по одной зоне также составит 23 рубля.

Также изменится стоимость перевозки ручной клади и велосипедов. При поездке до 100 километров за ручную кладь нужно будет заплатить 60 рублей, больше 100 километров – 120 рублей.

Перевозка велосипеда на расстояние до 100 километров будет стоить 30 рублей, больше 100 километров – 60 рублей. Велосипед по-прежнему можно будет брать с собой бесплатно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00 в поездках по Москве и Московской области.

Обновленные таблицы со стоимостью проезда опубликованы на сайте mtppk.ru в разделе "Пассажирам".

город транспорт

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