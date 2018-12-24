Первый статус индустриального парка в Москве присвоили площадке "Нижние котлы"

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В Москве появится первый индустриальный парк на основе площадки "Нижние котлы", работающей на базе Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Индустриальный парк расположится на участке "Нижних котлов" площадью 8 гектаров на Варшавском шоссе, 46. Этот статус предусматривает компаниям региональные льготы, среди которых снижение налога на прибыль, обнуление налога на имущество и уменьшение ставки земельного налога.

Строительство парка продлится с 2019 по 2023 годы. Частные инвесторы вложат в проект более двух миллиардов рублей. Парк будет специализироваться на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук, в том числе ядерной медицины и радиационных технологий.

