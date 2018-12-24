Стартап-школу правительства Москвы за год окончили более 2 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускниками стартап-школы правительства Москвы в 2018 году стали свыше двух тысяч человек. Об этом сообщает официальный портал мэра столицы со ссылкой на заместителя главы города Наталью Сергунину.

По ее словам, обучение прошли 2023 человек. Начинающие предприниматели изучали маркетинг и продажи и знакомились с городскими программами поддержки малого и среднего бизнеса. В роли кураторов учеников выступили опытные тренеры.

"Набор слушателей на следующий год уже открыт. Подать заявку на обучение можно онлайн", – отметила Сергунина.

Образовательный проект "Стартап-школа МБМ" стартовал в 2017 году при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития. Его участникам предлагается 47 интенсивных обучающих курсов. Занятия проходят в центрах услуг для бизнеса и "Технограде" на ВДНХ.

В школе можно проверить идею своего бизнеса и получить знания о построении команды, маркетинге, брендинге и продажах. Учащимся рассказывают об основах бухгалтерского учета и особенностях законодательства.

В сентябре уходящего года бизнес-инкубатор Высшей школы экономики запустил конкурс студенческих бизнес-проектов. Желающим поучаствовать нужно было собрать команду минимум из двух человек и подать заявку в формате инвестиционной презентации.