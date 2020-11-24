Хостелу в ЦАО грозит крупный штраф или закрытие за нарушения антиковидных мер

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в хостеле на Сретенском бульваре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего специалиста – эксперта управления Роспотребнадзора по Москве Владимира Ядыкина.
Он рассказал, что в хостеле, расположенном на Сретенском бульваре, доме 6/1, корпусе 1, не проводились обеззараживание воздуха и дезинфекция предметов. Также было установлено, что хостел не обеспечил для своих посетителей отдельный вход.
В настоящее время управлением Роспотребнадзора по Москве устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию данного хостела. Ядыкин отметил, что организацию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или закрыть на срок до 90 суток.
На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции в фитнес-клубе на улице Лобачевского, доме 74. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений.
В результате было возбуждено дело об административном правонарушении. Индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей. Также решением суда деятельность фитнес-клуба может быть приостановлена на срок до 90 суток.
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