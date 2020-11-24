Завершилось благоустройство территории в районе улицы Александры Монаховой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство территории в районе улицы Александры Монаховой в Коммунарке завершилось, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы на территории начались еще в марте, однако были приостановлены из-за пандемии. В июле они возобновились.

В ходе благоустройства были учтены пожелания местных жителей. В одном из комплексов, расположенных неподалеку, проживает порядка восьми тысяч человек.

"В жилом комплексе очень много молодых семей с детьми. Поэтому один из основных вопросов касался их безопасности на улице. По просьбе местных жителей обустроили приподнятые пешеходные переходы с контрастным освещением. В темное время суток на таких переходах видимость гораздо лучше, и количество аварий значительно сокращается", – рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта.

Там добавили, что работы затронули и обустройство тротуаров: для них сделали основание, бордюры, а также уложили два слоя асфальта площадью 5,2 тысячи квадратных метров каждый.

Дорогу, которая проходит вокруг жилого комплекса протяженностью 1,1 километра, расширили до 7,5 метра. Также там заменили асфальт, обустроили более 40 парковочных мест, установили современный павильон-остановку, обновили фонари. На территории проложили 700 метров труб, чтобы перенести кабельные линии под землю.

"Комфортную территорию невозможно представить без зеленых насаждений. В районе жилого комплекса появилось более 18 тысяч квадратных метров посевного газона. Здесь также высадили 65 деревьев и более 1900 кустарников", – добавили в ведомстве.

Кроме того, на благоустроенной территории установили 30 скамеек и урн, качели для взрослых и детей, спортивную площадку с тренажерами, специальные урны для хозяев домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что в столице завершился ремонт восьми набережных. Речь идет о Москворецкой, Павелецкой, Фрунзенской, Новодевичьей, Ростовской, Саввинской, Смоленской и Краснохолмской набережных. Там закончились работы по расшивке швов гранитной облицовки.

