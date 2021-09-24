Движение по Болотной набережной перекроют 25 и 26 сентября

15:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта на Болотной и Берсеневской набережным в столице будет перекрыто с 25 по 26 сентября в связи с проведением спортивно-музыкального фестиваля JetRush Extreme Fest, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Автомобилисты не смогут проехать Болотной набережной от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной и по Берсеневской набережной от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной. Перекрытия будут действовать с 00:01 25 сентября до 23:59 26 сентября.
Кроме того, в период с 18:00 24 сентября до 23:59 26 сентября нельзя будет припарковать автомобиль на участках Берсеневской набережной в районе дома 6, строений 1 и 3.
Спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest пройдет на территории "Красного октября" 25 и 26 сентября. Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до позднего вечера. Фестиваль организован при поддержке федерации водно-моторного спорта России. В программе фестиваля – зрелищные трюки ведущих профессиональных спортсменов, концерты популярных артистов, лекции и мастер-классы.
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