Более 40 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичных аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково отложили шесть рейсов и отменили два.

В Домодедово перенесли 17 рейсов и 10 отменили, а в Шереметьево задержали семь рейсов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу.