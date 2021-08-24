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Москва 24

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Город

17:44

Москва 24: директора парков и специалисты по благоустройству выступят на ParkSeason EXPO

город пресс-конференция

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 августа состоится церемония открытия Международной выставки-конференции по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason EXPO.

На открытии выступят:

  • председатель Совета Ассоциации парков России, директор Ботанического сада МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм;
  • академик, профессор, член попечительского Совета Ассоциации парков России, заслуженный деятель искусств РФ, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский;
  • мэр Волгограда, член Совета Ассоциации парков России Виталий Лихачев;
  • заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, главный государственный жилищный инспектор РФ, член попечительского Совета Ассоциации парков России Максим Егоров (видеообращение);
  • директор департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов;
  • заместитель директора ФАУ "Проектная дирекция" Минстроя России Маргарита Жаркова;
  • член экспертного совета по формированию комфортной городской среды Минстроя России, советник губернатора Астраханской области по градостроительной политике Евгения Муринец;
  • заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик;
  • заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов;
  • директор парка "Зарядье" Иван Демидов;
  • президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), член-корреспондент Международной академии архитектуры, член Союза архитекторов России Таисия Вольфтруб;
  • руководитель департамента отраслевых компетенций ООО "МСК БЛ ГРУПП" Александра Филипенко;
  • первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.

Смотрите трансляцию 25 августа в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

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