Москва 24: директора парков и специалисты по благоустройству выступят на ParkSeason EXPO

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 августа состоится церемония открытия Международной выставки-конференции по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason EXPO.

На открытии выступят:



председатель Совета Ассоциации парков России, директор Ботанического сада МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм;

академик, профессор, член попечительского Совета Ассоциации парков России, заслуженный деятель искусств РФ, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский;

мэр Волгограда, член Совета Ассоциации парков России Виталий Лихачев;

заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, главный государственный жилищный инспектор РФ, член попечительского Совета Ассоциации парков России Максим Егоров (видеообращение);

директор департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов;

заместитель директора ФАУ "Проектная дирекция" Минстроя России Маргарита Жаркова;

член экспертного совета по формированию комфортной городской среды Минстроя России, советник губернатора Астраханской области по градостроительной политике Евгения Муринец;

заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик;

заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов;

директор парка "Зарядье" Иван Демидов;

президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), член-корреспондент Международной академии архитектуры, член Союза архитекторов России Таисия Вольфтруб;

руководитель департамента отраслевых компетенций ООО "МСК БЛ ГРУПП" Александра Филипенко;

первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.

Смотрите трансляцию 25 августа в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.