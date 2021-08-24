В соцсетях запустили акцию видеооткрыток "С днем рождения, Москва!"

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Ко Дню города москвичи могут записать видеооткрытки и опубликовать их в социальных сетях в рамках акции "С днем рождения, Москва!". Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Уточняется, что ролик должен быть записан на фоне городской достопримечательности, арт-объекта, в парке или другом любимом месте столицы. Длина видео не должна быть больше трех минут.

"Готовые работы необходимо разместить в социальных сетях Facebook, Instagram, "ВКонтакте" и YouTube с хештегом #СднемРожденияМосква. Также нужно будет зарегистрироваться на странице акции до 13 сентября и в форму добавить ссылку на видеооткрытку", – говорится в сообщении ведомства.

Участники акции получат электронные сертификаты. Итоги будут подведены до 22 сентября.

Ранее жителям столицы рассказали, что будет ждать их на акции "Ночь кино". Бесплатные показы фильмов и другие мероприятия пройдут в парках "Северное Тушино", "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", а также в музее-усадьбе "Люблино".