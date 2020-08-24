Музей Победы ко Дню города откроет фотовыставку в парке "Южное Бутово"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Музей Победы откроет фотовыставку в детском парке "Южное Бутово" ко Дню города, сообщает пресс-служба культурного учреждения.
"Бесплатный музей под открытым небом появится ко Дню города, который отмечают в этом году 5 и 6 сентября. Узнать, как выглядела и как жила Москва в 1941-1945 годах, можно будет в детском ландшафтном парке "Южное Бутово", – сообщили в музее.
Снимки, которые будут представлены на экспозиции, расскажут о Москве в годы Великой Отечественной войны. В частности, на выставке посетители парка увидят фотографии ополченцев, отправлявшихся на фронт с Красной площади. Также гости узнают о том, как проходили бои у деревни Крюково.
"Материалы уличной экспозиции посвящены также встрече победителей на Белорусском вокзале в мае 1945 года", – рассказали в пресс-службе музея, добавив, что на выставке также представят фотографии исторического парада 1945 года.
90 музеев и выставочных залов Москвы в День города предоставят бесплатный доступ для посетителей. Горожанам для похода в культурное учреждение необходимо предварительно записаться. Масштабные мероприятия в День города отменены в связи с пандемией коронавируса.
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