Пушкинский музей примет участие в акции "Ночь кино – 2020"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 августа Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в третий раз примет участие в акции "Ночь кино – 2020", сообщает Агентство "Москва".

В Итальянском дворике музея художник-постановщик и куратор Московской школы кино Аддис Гаджиев и завотделом искусства старых мастеров Пушкинского музея Вадим Садков обсудят тему живописи Брейгеля и Босха в современном кинематографе.

Дискуссия начнется 29 августа в 19:30, для посещения нужна предварительная запись.

Ранее председатель совета директоров компании RDI Group Дмитрий Аксенов рассказал о планах запустить до конца года онлайн-сериал об историях, связанных с жизнью Пушкинского музея.

Серии будут выкладывать в социальных сетях, при этом каждую серию будет создавать современный молодой драматург и режиссер. Всего планируется создать 10 серий.