Посетить Дарвиновский музей в День города можно будет по предварительной регистрации

14:53
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Бесплатно посетить Дарвиновский музей в День города, который пройдет в Москве 5 и 6 сентября, можно будет только по предварительной регистрации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
Как уточняется, зарегистрироваться можно с помощью сервиса Timepad.
"Посещение разбито по 30-минутным сеансам, где могут присутствовать 25 человек плюс резерв 10 человек для тех, кто по каким-то причинам не может зарегистрироваться через интернет и хочет записаться по телефону", – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что на входе в музей у посетителей будут проверять электронные билеты и наличие масок, а также измерять температуру.
В День города в Дарвиновском музее можно будет посмотреть выставки "Верность старине и вера в чудесное", "Ухо", "Совы", "Наш Академический. Жители рассказывают".
В этом году Москве исполняется 873 года. Для ценителей активного отдыха организаторы подготовили специальную программу на 12 площадках. Так, дети и взрослые смогут развлечься в скейт-парках, посетить тренировки по сапсерфингу, а также поуправлять беспилотниками.
В честь Дня города бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 музеев и выставочных залов Москвы. Праздничную программу подготовят и столичные парки. В нее войдут в том числе мастер-классы для детей.
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