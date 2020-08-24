Ремонт на станции "Рижской": что сделают в течение года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Станция метро "Рижская" закрыта на ремонт с 22 августа, поезда будут проезжать ее без остановки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Первый замначальника Московского метрополитена, начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов пояснил, что закрытие станции продиктовано ремонтом эскалаторных комплексов.

"Эскалаторные комплексы были смонтированы еще в 1958 году. Срок их эксплуатации подошел к концу. Поскольку на станции только один выход, для проведения работ необходимо закрыть ее полностью", – сообщил Дощатов.

Ремонт будет проходить в несколько этапов. В первую очередь специалисты демонтируют старые эскалаторы и фундамент, на котором они стояли. После этого будет проведена установка новых подъемно-спусковых механизмов. Оборудование машинного зала, из которого осуществляется управление эскалатором, будет полностью заменено.

Фундамент несущих стен и конструкций будет укреплен. Помимо этого, специалисты отреставрируют вестибюль. В частности, будет отремонтировано декоративное покрытие колонн, пола и потолка. Входные двери будут заменены без изменения их внешнего вида.

После ремонта планируется перенос касс в другую часть вестибюля. Помимо этого, поменяют местами входы и входы, а также на станции установят тактильную плитку для слабовидящих пассажиров и цветографические указатели.

На время ремонта на станции "Рижская" будут организованы компенсационные автобусы. Они будут ездить до "Проспекта мира" до 05:30 до 02:00. Для общественного транспорта выделили специальную полосу.

Дощатов напомнил, что также можно будет воспользоваться соседними станциями.

"Пассажиры могут воспользоваться соседними станциями – "Проспектом Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий, "Алексеевской" Калужско-Рижской линии и "Марьиной Рощей" Люблинско-Дмитровской линии. Для того чтобы пассажирам было легче построить правильный маршрут, у станции дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров", – рассказал он.

При этом станция Рижская МЦД-2 по-прежнему будет открыта. А пассажирам Московского центрального диаметра будет доступна бесплатная пересадка между станцией МЦД и "Проспектом мира".