В Москве запустили салют в честь освобождения Кишинева

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гвардейский дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произвел на Поклонной горе салют в честь 75-ой годовщины освобождения города Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает "Интерфакс".

Звуковое сопровождение салюта обеспечивалось залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Всего выпустили более 2000 фейерверков более 50 видов. Отмечается, что купола разрывов в диаметре превысили 300 метров.

Операция советских войск по освобождению Кишинева прошла 24 августа 1944 года. При ее проведении были окружены 18 дивизий ясско-кишиневской группировки немецко-румынских войск. Победа Красной Армии вывела Румынию из войны и открыла СССР дорогу на Балканы.

На Поклонной горе запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева

Ранее сообщалось, что праздничные фейерверки в Москве ко Дню города запланированы в 16 парках и на 13 площадках высотных салютов. Безопасность на мероприятиях 7 и 8 сентября обеспечат более 450 сотрудников столичного МЧС, 500 добровольцев, 17 единиц пожарно-спасательной техники, три катера и один корабль.