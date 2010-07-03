В Москве запустили салют в честь освобождения Кишинева

Гвардейский дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произвел на Поклонной горе салют в честь 75-ой годовщины освобождения города Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает "Интерфакс".
Звуковое сопровождение салюта обеспечивалось залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Всего выпустили более 2000 фейерверков более 50 видов. Отмечается, что купола разрывов в диаметре превысили 300 метров.
Операция советских войск по освобождению Кишинева прошла 24 августа 1944 года. При ее проведении были окружены 18 дивизий ясско-кишиневской группировки немецко-румынских войск. Победа Красной Армии вывела Румынию из войны и открыла СССР дорогу на Балканы.
На Поклонной горе запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева
Ранее сообщалось, что праздничные фейерверки в Москве ко Дню города запланированы в 16 парках и на 13 площадках высотных салютов. Безопасность на мероприятиях 7 и 8 сентября обеспечат более 450 сотрудников столичного МЧС, 500 добровольцев, 17 единиц пожарно-спасательной техники, три катера и один корабль.
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