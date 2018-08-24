Стадион "Олимп" на востоке столицы закончат строить осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стадион "Олимп" закончат строить осенью 2018 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В настоящее время завершаются кровельные и отделочные работы, идет поставка и монтаж оборудования, благоустройство прилегающей территории", – цитирует руководителя ведомства Андрея Бочкарева Агентство "Москва".

Общая площадь комплекса составит 7,8 тысячи квадратных метров. Его построят на месте старого стадиона, прекратившего свою деятельность в 2012 году в связи со строительством станции метро "Новокосино". Новую арену используют для тренировок спортивной школы "Трудовые резервы", рассказали в пресс-службе.

Как отметил Бочкарев, стадион строят по современным технологиям с использованием материалов, выдерживающих морозы и перепад температуры. Помимо крытого футбольного манежа, на участке возвели административно-бытовой корпус. В здании будут раздевалки, тренажерный зал, медблок и методический кабинет.

