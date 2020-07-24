Дом 1926 года постройки отремонтируют в Хамовниках

09:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В многоквартирном жилом доме 1926 года постройки на Усачевой улице сделают капитальный ремонт, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что уже согласована проектная документация.
"Здание является исторически ценным градоформирующим объектом", – отметила Яковлева.
В материале говорится, что будут отремонтированы фасад и цоколь здания, заменены подоконные отливы и флагодержатели, а в подвальных помещениях обновят стены и потолки, отремонтируют покрытие пола. Также специалисты заменят двери и установят новые оконные блоки. Стены на лестничных клетках на уровне первого этажа облицуют керамической плиткой, стены в подъездах отремонтируют. В здании частично заменят системы электроснабжения, отопления, водоотведения и водоснабжения.
Как отмечается, существующий архитектурный облик здания и планировку помещений сохранят.
Ранее в Москомэкспертизе согласовали проект капитального ремонта жилого дома, построенного в 1901 году. Здание находится на Страстном бульваре и входит в ансамбль доходных домов князя Горчакова. Для дома сформировали перечень мероприятий, в рамках которого планируется капитально отремонтировать входные группы и места общественного пользования, подвал, а также кровлю и фасад. Также планируется заменить ряд коммуникаций.
Работы по капитальному ремонту в Москве начали возобновлять с 6 июля. Подрядные организации уже приступили к подготовке объектов после временного простоя.
В жилых домах возобновили капитальный ремонт
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