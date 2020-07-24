Дом 1926 года постройки отремонтируют в Хамовниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В многоквартирном жилом доме 1926 года постройки на Усачевой улице сделают капитальный ремонт, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что уже согласована проектная документация.

"Здание является исторически ценным градоформирующим объектом", – отметила Яковлева.

В материале говорится, что будут отремонтированы фасад и цоколь здания, заменены подоконные отливы и флагодержатели, а в подвальных помещениях обновят стены и потолки, отремонтируют покрытие пола. Также специалисты заменят двери и установят новые оконные блоки. Стены на лестничных клетках на уровне первого этажа облицуют керамической плиткой, стены в подъездах отремонтируют. В здании частично заменят системы электроснабжения, отопления, водоотведения и водоснабжения.

Как отмечается, существующий архитектурный облик здания и планировку помещений сохранят.

Ранее в Москомэкспертизе согласовали проект капитального ремонта жилого дома, построенного в 1901 году. Здание находится на Страстном бульваре и входит в ансамбль доходных домов князя Горчакова. Для дома сформировали перечень мероприятий, в рамках которого планируется капитально отремонтировать входные группы и места общественного пользования, подвал, а также кровлю и фасад. Также планируется заменить ряд коммуникаций.

Работы по капитальному ремонту в Москве начали возобновлять с 6 июля. Подрядные организации уже приступили к подготовке объектов после временного простоя.

