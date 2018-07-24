На Садовом кольце обрежут деревья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты выполнят формовочную обрезку деревьев, которые были высажены на Садовом кольце в рамках программы благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента капремонта.

По информации ведомства, в ходе весенне-летних сезонных работ обрежут кроны почти у двух тысяч деревьев – лип и кленов. Кроме того, формовочная обрезка ожидает деревья, которые ранее высадили на въездных группах на пересечении вылетных магистралей и МКАД.

По словам специалистов, молодые липы, декоративные яблони и вязы демонстрируют особенно активный прирост к середине лета. "Летняя обрезка побегов отличается от основной весенней формовки кроны", – пояснили в департаменте. В рамках работ выросшие побеги укоротят на 15, 25 или даже 50 сантиметров – под основную форму кроны.

Отмечается, что благодаря обрезке в середине лета молодые побеги одревеснеют к осени и, таким образом, будут защищены от подмерзания в зимние холода. Кроме того, взрослые деревья планируют очистить от сухих веток и слабых побегов.