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24 июля, 18:28

Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены 28 июля закроют для посетителей

город общество

Фото: ТАСС/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Пресс-служба ФСО сообщила, что 28 июля жителям и гостям столицы придется отложить свои планы посетить мавзолей Ленина и прогуляться вдоль некрополя у Кремлевской стены. В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, вход к достопримечательностям будет закрыт. Об этом передает Агентство "Москва".

"По причине проведения торжественных мероприятий с 9:30 до 14:00 мавзолей имени Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей", – сообщило ведомство.

Помимо этого, в это же время закроется для посещения туристов Московский Кремль, а на Соборной площади Московского Кремля отменят церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка.

По словам пресс-секретаря патриарха, священника Александра Волкова, впервые за последние 25 лет торжественное богослужение, посвященное Крещению Руси, проведут не в кремлевских соборах, а прямо на Соборной площади.

Ранее пресс-служба ФСО сообщила, что 21 июля доступ туристов в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены будет в связи с проведением церемонии выпуска образовательных учреждений на Красной площади.

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