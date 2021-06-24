Москвичей предупредили о возможном росте концентрации загрязняющих веществ в воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы предупредил москвичей о возможном росте концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания в атмосфере продлятся с 18:00 24 июня до 18:00 25 июня.

Ранее стало известно, что в московском воздухе превышена допустимая концентрация оксида азота. По словам экспертов, из-за жары и безветрия воздушные массы не перемешиваются, что приводит к накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Известно, что оксид азота в высоких концентрациях влияет на органы дыхательной системы, начиная от легкого раздражения слизистых и заканчивая отеком легких.