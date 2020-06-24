Парад Победы проходит на Красной площади

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в столице. Колонны пехоты и техники пройдут по Красной площади Москвы. Кроме того, ожидается воздушная часть парада. Она составлена из 75 единиц авиатехники.

"Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов парад Победы!" – раздалось над Красной площадью. Этими словами традиционно начинаются парады в честь Победы над фашизмом.

Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы – красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году. Символы России и Победы проносят перед трибунами и парадными расчетами.

После доклада командующего парадом, главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова, министр обороны России Сергей Шойгу начал объезд парадных расчетов.

На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия.

В торжественном шествии примут участие порядка 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.

Организаторы нынешнего парада продемонстрируют преемственность с парадом Победы 24 июня 1945 года. По Красной площади пронесут штандарты фронтов и 150 боевых знамен армий, дивизий, полков, ожидается шествие исторических рот.

В состав парадных рот войдут 40 пеших расчетов – офицеры, солдаты, курсанты, нахимовцы, представители силовых ведомств и юнармейцы. На Красную площадь также выйдут представители бывших союзных республик – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Что касается механизированных колонн, то на брусчатку выведут 234 единицы (49 образцов) техники. 24 образца будут публично представлены впервые.

В нынешнем году на парад Победы в Москву приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Подробности парада Победы – в трансляции Москва 24.

