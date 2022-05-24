Фотографии пропавших детей будут транслироваться на Останкинской телебашне с 25 мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Фотографии детей от поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" появятся на фасаде Останкинской телебашни в Международный день пропавших детей.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), видеоролик будет транслироваться с 25 мая до 1 июня.

"Это день скорби по детям, которых не удалось спасти, или тем, кого не нашли. Это день надежды, что в будущем взрослые смогут сделать все, чтобы дети никогда не пропадали. Главный принцип – не сдаваться и не прекращать поиск", – говорится в сообщении.

Международный день пропавших детей ежегодно отмечается во всем мире 25 мая. В России его ввели в 2012 году по инициативе Ассоциации "Поиск пропавших детей".

