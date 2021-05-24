Дом на тысячу квартир ввели в эксплуатацию на западе Москвы

10:11
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В жилом комплексе "Лучи" на западе столицы введен в эксплуатацию дом на 1 024 квартиры. Об этом сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.
ЖК расположен на улице Производственной, владении 6. Общая площадь корпуса переменной этажности составляет 96,2 тысячи квадратных метров. Для удобства жильцов созданы индивидуальные кладовые. Подземный паркинг рассчитан на 442 машино-места.
На первых этажах здания предусмотрены помещения общественного назначения. Прилегающая территория благоустроена, оборудованы детские площадки, обустроены проезды.
Ранее стало известно, что за первые четыре месяца 2021 года в Москве ввели более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Также в эксплуатацию ввели 14 объектов социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, объект здравоохранения, спортивные объекты и объект культуры. А к концу текущего года в Москве планируется ввести порядка 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 4 миллиона квадратных метров будут жилыми объектами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: