Дом на тысячу квартир ввели в эксплуатацию на западе Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В жилом комплексе "Лучи" на западе столицы введен в эксплуатацию дом на 1 024 квартиры. Об этом сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

ЖК расположен на улице Производственной, владении 6. Общая площадь корпуса переменной этажности составляет 96,2 тысячи квадратных метров. Для удобства жильцов созданы индивидуальные кладовые. Подземный паркинг рассчитан на 442 машино-места.

На первых этажах здания предусмотрены помещения общественного назначения. Прилегающая территория благоустроена, оборудованы детские площадки, обустроены проезды.

Ранее стало известно, что за первые четыре месяца 2021 года в Москве ввели более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Также в эксплуатацию ввели 14 объектов социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, объект здравоохранения, спортивные объекты и объект культуры. А к концу текущего года в Москве планируется ввести порядка 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 4 миллиона квадратных метров будут жилыми объектами.

