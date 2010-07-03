В столичных аэропортах задержаны и отменены десятки рейсов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в аэропорту Внуково задержано 10 рейсов и 4 отменено. В Домодедове задерживаются 3 рейса, 10 отменено. В Шереметьеве задержано 6 рейсов.

Два дня назад также были задержаны и отменены десятки авиарейсов в столичных аэропортах.

