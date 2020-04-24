В Москве открылась речная навигация

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С 24 апреля в Московском бассейне открыли навигацию на протяжении всех внутренних водных путей. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

В учреждении отметили, что в течение зимнего сезона были осуществлены плановые ремонтно-профилактические работы. В частности, их выполнили на 25 стратегически важных объектах.

В пресс-службе отметили, что ежегодно навигация в Московском бассейне открывается с 24 апреля. Однако в этот раз курсировать корабли по некоторым направлениям в Москве и Московской области начали еще 20 апреля. Начиная с этого дня в путь отправились пассажирские, грузовые, технические и маломерные суда.

Также в учреждении напомнили, что закрытие навигации по Московскому бассейну запланировано на 17 ноября. До этого времени "Канал имени Москвы" продолжит работу на внутренних водных путях в 12 субъектах России.

Ранее специалисты проверили 11 столичных водоемов, которые планировали открыть к купальному сезону. Дно озер и прудов очистили от мусора, а в Тропаревском лесопарке в водоеме обнаружили детский снегокат.