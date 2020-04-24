Электрички Москва – Тверь будут ходить по расписанию будней 25 и 26 апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В выходные, 25 и 26 апреля, пригородные поезда на участке Москва – Тверь (Конаково) проследуют по графику рабочих дней.

Как сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, это относится и к скоростным "Ласточкам".

На участке Тверь – Бологое (Торжок) и на отдаленных участках Тверской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей изменений не последует.

Центральная пригородная пассажирская компания ранее рассказала о бесконтактных способах оплаты проезда в условиях пандемии коронавируса.