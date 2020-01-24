Ледовый дворец "Лужники" начнет работать в третьем квартале 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ледовый дворец общей площадью 24,5 тысячи квадратных метров начнет работать в третьем квартале 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.
"Новый ледовый дворец площадью 24,5 тысячи квадратных метров возводится на улице Лужники, доме 24, за счет инвестора. Объект строится на месте старого комплекса и будет включать расширенную инфраструктуру для любителей хоккея и фигурного катания. Ввод в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2020 года", – рассказали представители Мосгосстройнадзора.
Сообщается, что специалисты планируют провести проверку монтажа комплекса инженерных систем (водопровод, канализация, отопление, вентиляция), устройство кровли, а также конструкцию фасадной части.
Новый ледовый комплекс будет включать в себя два полноразмерных ледовых катка для тренировок хоккеистов и фигуристов. Кроме того, проект предполагает наличие спа-зоны с 25-метровым бассейном и фитнес-клуба с несколькими площадками.
По словам председателя столичного комитета государственного строительства Олега Антосенко, особо пристальное внимание Мосгосстройнадзор будет уделять качеству проведенных работ на социально значимых объектах. Он также добавил, что к проверкам ледового дворца будут привлечены эксперты ГБУ "ЦЭИИС" для осуществления инструментального контроля.
Ход строительства ледового комплекса проверят в начале февраля представители Мосгосстройнадзора.
Ранее московские власти сообщили, что знаковым объектом строительства и реконструкции был признан Дворец водных видов спорта в "Лужниках", на базе которого разместились аквапарк, бассейн под открытым небом, спа для детей и оздоровительный комплекс.
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