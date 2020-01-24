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Общество

09:25

Ежи в Подмосковье проснулись из-за аномально теплой зимы

город животные общество

В Подмосковье проснулись ежи из-за аномально теплой зимы

Аномально теплая зима пробудила ежиков. В Сети появилось видео, где животное бегает и радуется снегу. Это означает, что скоро весна, пишут одни. А другие волнуются, что будет с ежом, если вдруг ударят морозы.

Между тем, специалисты напоминают, при встрече со зверьками не стоит забирать их домой – они сами о себе позаботятся. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Встретив зимой в парке ежа, не нужно забирать его домой и пытаться ухаживать за ним самостоятельно. Ежи относятся к отряду насекомоядных и подобрать ему рацион в домашних условиях проблематично. Кроме того, проснувшиеся зверьки быстро находят себе новое убежище, если их не тревожить", – сказал собеседник агентства.

По его словам, за помощью к специалистам стоит обратиться в том случае, если еж травмирован. В этом случае нужно сообщить о животном в единую справочную службу Москвы по телефону +7-495-777-77-77.

Также раньше сообщалось что около 10 тысяч птиц осталось на зимовку в столице. Чайки и уточки решили, что и на родине им будет хорошо.

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