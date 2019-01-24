Детский химический технопарк откроют в Москве

В столице планируют открыть детский химический технопарк "Менделеев-центр". Об этом сообщил ректор Российского химико-технологического университета Александр Мажуга.
"Сергей Собянин подписал такое распоряжение в декабре 2018 года, и в сентябре этого года мы открываем наши площадки в Москве, наша центральная площадка будет на станции метро "Менделеевская", – цитирует Агентство "Москва" руководителя вуза.
В технопарке будет четыре лаборатории. Одна – для тех, кто еще не начал изучать химию в школе. Другие будут посвящены неорганической химии, органической химии, материаловедению. В каждой лаборатории смогут заниматься 15–20 человек.
Ранее сообщалось, что в столице появится три новых технопарка для детей. Откроются они на базе Российского технологического университета (специализация: картография и геоинформатика, информационные технологии, технологии дополненной и виртуальной реальности, радиоэлектроника, биомедицинские и химические технологии), Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (специализация: химия), и технопарка "Вертикальный взлет" (специализация: дополненная, смешанная и виртуальная реальность).
В Москве будут работать уже 17 детских технопарков. Ожидается, что к 2020 году число слушателей детских технопарков вырастет до 80 тысяч школьников.
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