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10:17

Карта Москвы украсит ТЦ в составе ТПУ "Рассказовка"

город строительство

10:17

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Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Перфорированные металлические кассеты со схематичным изображением карты столицы украсят многофункциональный торговый центр в составе ТПУ "Рассказовка". Сейчас завершается отделка фасадов здания, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

Утвержденный дизайн обеспечит центру легкость, прозрачность и решит задачу по созданию и формированию индивидуального архитектурно-художественного облика постройки. Закончить работу с фасадами планируют в апреле.

Идея нанести на ТЦ карту Москвы принадлежит руководителю ООО "Центр Городских Инноваций и Технологий", партнеру студии "Арт-группа Камень" Ивану Грекову.

Кроме торговых площадей, в здании расположатся помещения администрации поселения Внуковское и конечная станция автобусов, где будет отстойно-разворотная площадка, а также комнаты для отдыха водителей.

Ранее стало известно, что для конечной станции наземного транспорта у метро "Рассказовка" выделен участок более одного гектара. Также в планах реконструкция улично-дорожной сети, переустройство инженерных коммуникаций.

город строительство

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